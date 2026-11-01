Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
01.11.2026 13:00:02
Exxon Just Raised Its Dividend By 3.9%. Its Free Cash Flow Has Surged 90% This Year. Here’s What That Gap Means
ExxonMobil (NYSE:XOM) just raised its quarterly dividend by another 3.9%, extending its growth streak to an industry-leading 44 consecutive years. That's a longer streak than 95% of companies in the S&P 500.
However, it was a very modest raise compared to its free cash flow, which has surged 90% year-over-year to $39 billion over the last nine months. That gap between the modest dividend increase and surging free cash flow isn't an accident, and what it says about how Exxon runs its cash is worth a closer look.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
Analysen zu Gap Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gap Inc.
|20,01
|-1,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.