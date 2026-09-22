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22.09.2026 17:45:01
Exxon Just Set a Bold 2030 Target for LNG Sales. Here's What 50 Million Tons Actually Means.
ExxonMobil (NYSE:XOM) recently raised its annual sales target for liquefied natural gas (LNG) to 50 million tons by 2030. That's double the company's current production volume. This bold goal is up from its previous target of boosting its global LNG output to 40 million tons per year by 2030.
Here's a look at ExxonMobil's ambitious goal of growing its global LNG volumes.
Image source: Getty Images.
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