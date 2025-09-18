ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
|Wirtschaftlichkeit im Blick
|
18.09.2025 08:57:41
Exxon Mobil-Aktie wenig verändert: Exxon Mobil stoppt Recycling-Initiativen in Europa wegen EU-Regularien
Die Entscheidung von Exxon fällt in eine Zeit wachsender Besorgnis über die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Hohe Energiepreise, die Konkurrenz durch subventionierte chinesische Produkte und die Zölle der Trump-Regierung belasten die Wirtschaft des Kontinents und setzen die Politik unter Druck, einige EU-Vorschriften zu lockern und Europa so wirtschaftsfreundlicher zu machen. Der CEO des texanischen Chemieunternehmens Huntsman Corp. sagte kürzlich, dass "Europa in vielen Sektoren nicht investierbar" sei, und machte dafür Energiekosten und Bürokratie verantwortlich.
"Was wir derzeit sehen, ist ein regulatorisches Umfeld, das nicht wettbewerbsfähig ist", sagte Exxon-Mobil-Manager Williams weiter. Die europäischen Recyclingprojekte von Exxon sollten jährlich 80.000 Tonnen Kunststoff recyceln. Williams sagte, dass sein Unternehmen geplant hatte, 100 Millionen Euro in die beiden Projekte zu investieren. Chemisches Recycling ist in verschiedenen Ländern, darunter auch in den USA, in die Kritik geraten. Umweltschutzgruppen sind der Auffassung, dass die verwendete Recyclingtechnik der Pyrolyse zur Luftverschmutzung beiträgt und nur eine geringe Menge an verwertbaren Kunststoffmaterialien liefert.
Im nachbörslichen NYSE-Handel zeigten sich die Papiere zeitweise marginale 0,02 Prozent fester bei 115,31 US-Dollar.
DOW JONES
