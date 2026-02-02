|
02.02.2026 06:31:29
Exxon Mobil: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Exxon Mobil hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Exxon Mobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 431,81 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 475,86 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Exxon Mobil mit einem Umsatz von insgesamt 1 809,57 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 832,43 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um -1,25 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
