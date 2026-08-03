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03.08.2026 06:31:29
Exxon Mobil gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Exxon Mobil veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 4,82 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,27 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Exxon Mobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,55 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109,34 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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