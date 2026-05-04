Exxon Mobil gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Exxon Mobil hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,53 CAD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,90 Prozent auf 114,07 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116,28 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at