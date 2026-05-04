|
04.05.2026 06:31:29
Exxon Mobil gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Exxon Mobil hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,53 CAD erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,90 Prozent auf 114,07 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116,28 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!