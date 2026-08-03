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03.08.2026 06:31:29
Exxon Mobil hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Exxon Mobil hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 490,31 ARS, nach 188,39 ARS im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Exxon Mobil in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 161 362,75 Milliarden ARS im Vergleich zu 90 705,63 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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