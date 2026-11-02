Exxon Mobil legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Exxon Mobil präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 557,94 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 233,82 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,65 Prozent auf 165 735,75 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110 748,25 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at