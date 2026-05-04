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04.05.2026 06:31:29
Exxon Mobil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Exxon Mobil veröffentlichte am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,76 Prozent zurück. Hier wurden 437,12 Milliarden BRL gegenüber 473,91 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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