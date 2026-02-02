02.02.2026 06:31:29

Exxon Mobil verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Exxon Mobil präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,13 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,41 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 111,60 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Exxon Mobil 113,99 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,36 CAD beziffert, während im Vorjahr 10,74 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Exxon Mobil hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 452,59 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 465,66 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
