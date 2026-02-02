Exxon Mobil vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Exxon Mobil ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Exxon Mobil die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 219,87 ARS gegenüber 171,89 ARS im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Exxon Mobil in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 115 022,07 Milliarden ARS im Vergleich zu 81 462,01 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 834,44 ARS gegenüber 717,89 ARS im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 403 403,43 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Exxon Mobil einen Umsatz von 311 245,13 Milliarden ARS eingefahren.

