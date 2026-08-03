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03.08.2026 06:31:29
Exxon Mobil: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Exxon Mobil hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 578,74 Milliarden BRL – ein Plus von 29,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Exxon Mobil 447,54 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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