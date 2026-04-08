Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
08.04.2026 14:21:21
Exxon sees 6% of its worldwide output shut on Middle East conflict
EXXONMOBIL said 6 per cent of its global first-quarter production was knocked out as the Iran war paralysed much of the Persian...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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