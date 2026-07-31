ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
|
31.07.2026 14:58:00
ExxonMobil, Chevron’s combined profits quadrupled in three months as the Iran war raged
Combined profits of ExxonMobil and Chevron for the second quarter soared more than 300% in three months to more than $26 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!