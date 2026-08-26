ExxonMobil Aktie
WKN DE: A426ZY / ISIN: US30233Q1085
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26.08.2026 02:23:01
ExxonMobil Has Raised Its Dividend 43 Years in a Row. But the Raises Used to Be Bigger.
Sometime in the next couple of months, ExxonMobil (NYSE:XOM) will almost certainly raise its dividend for a 44th consecutive year. The oil giant announces its increase alongside third-quarter results, in late October or early November, and the streak is one of the longest any dividend stock can claim.That streak is why ExxonMobil shows up on so many lists of top stocks to buy and hold for income. What the headline number doesn't say is what the raises have looked like lately.The current quarterly payout is $1.03 per share, or $4.12 per year, which works out to a dividend yield of about 2.5% at the stock's price of about $163 as of this writing. And the recent increases that built it have been modest: about 4% per year, four years running.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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