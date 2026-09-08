ExxonMobil Aktie
WKN DE: A426ZY / ISIN: US30233Q1085
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08.09.2026 16:15:00
ExxonMobil Has Raised Its Dividend 43 Years Running. Here's the One Year the Streak Almost Broke.
Lengthy dividend increase streaks are appealing to income investors, but it pays to remember that streaks reflect something that's already occurred. They're not future projections.
Even some companies that were once Dividend Kings, or those firms with payout increases in at least 50 consecutive years, have turned into dividend offenders. As one example, 3M cut its payout in 2024, ending a 64-year streak.
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