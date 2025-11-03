ExxonMobil hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ExxonMobil lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,33 Prozent zurück. Hier wurden 83,33 Milliarden USD gegenüber 87,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at