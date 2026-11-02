ExxonMobil hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ExxonMobil äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,56 Prozent auf 110,50 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at