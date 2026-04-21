ExxonMobil Aktie

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WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022

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21.04.2026 21:15:00

ExxonMobil Is Off Its Highs. Is the Dip Worth Buying or a Sign to Stay Away?

Oil and natural gas are vital to the world economy, and every investor should probably have some exposure to these energy sources. ExxonMobil (NYSE: XOM) is a great option for that exposure almost all the time. However, the stock has been pretty volatile of late, and is now down more than 10% from its 52-week high. Is that an opportunity or should investors stay away? Exxon is one of the world's largest energy companies. It has a globally diversified portfolio, with assets spanning the entire energy value chain. On top of that, the company's balance sheet is the strongest in its peer group, with a debt-to-equity ratio of just 0.19x. It has proven it can survive the entire energy cycle, as evidenced by the decades' worth of annual dividend increases it has paid to shareholders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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01.08.25 ExxonMobil Sector Perform RBC Capital Markets
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Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 22 000,00 0,92% Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 128,26 -0,39% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

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