ExxonMobil Aktie
WKN DE: A426ZY / ISIN: US30233Q1085
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10.09.2026 09:47:27
ExxonMobil Just Made Its 20th Discovery in a Block That's Produced 2.7 Billion Barrels. Here's What It Means for XOM Stock.
ExxonMobil (NYSE:XOM) and Angola's National Oil, Gas and Biofuels Agency (ANPG) announced a new oil discovery off Angola's coast in a field that has already produced a massive 2.7 billion barrels of oil since the first oil discovery there in 1998.
Exxon's shares closed 2.2% higher following the news. For shareholders, the attractiveness lies in the additional optionality this discovery brings to a mature, deepwater cash-flow platform.
The question investors need to consider is this: can ExxonMobil turn the remaining resources here into a high-return set of barrels that can sufficiently offset declines in existing fields?
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