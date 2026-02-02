02.02.2026 06:31:29

ExxonMobil präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ExxonMobil präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81,51 Milliarden USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,70 USD. Im Vorjahr waren 7,84 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 323,91 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 339,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

