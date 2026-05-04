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04.05.2026 06:31:29
ExxonMobil: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ExxonMobil hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 83,16 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,04 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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