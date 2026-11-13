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13.11.2026 12:15:00
ExxonMobil Raised Its Dividend for the 44th Straight Year and Plans $20 Billion of Buybacks in 2027. Here's How It Can Afford Both.
On Oct. 30, ExxonMobil (NYSE: XOM) announced it would raise its quarterly dividend by 3.9%, increasing its payout to $1.07 per share. With this raise, ExxonMobil has extended its dividend growth streak to 44 consecutive years, a testament to its integrated business model and capital discipline.
But that's not all; the company also plans to buy back $20 billion in stock in 2027. Exxon's capital returns to shareholders illustrate its commitment to consistently rewarding shareholders. Its strong business performance enables it to pay for these massive dividends and stock buybacks. Here's how.
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