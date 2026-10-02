ExxonMobil Aktie
WKN DE: A426ZY / ISIN: US30233Q1085
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02.10.2026 11:15:00
ExxonMobil Returned $9.4 Billion to Shareholders Last Quarter. Here's the Buyback-to-Dividend Split.
With more than one century of paying dividends under its belt, it's difficult to argue that ExxonMobil (NYSE: XOM) isn't dedicated to returning capital to investors.
But it's not only dividends that the company embraces to reward shareholders -- ExxonMobil is also committed to buying back shares in 2026. Let's take a look at how the company chose to return $9.4 billion in capital to shareholders in the second quarter of 2026.
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