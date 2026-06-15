ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
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15.06.2026 04:26:58
ExxonMobil studies takeover targets including Australia’s Woodside Energy
An LNG-focused deal has become a more serious priority since the start of the war in Iran in late FebruaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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