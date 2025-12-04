ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
|
04.12.2025 09:04:29
ExxonMobil to permanently shut one steam cracker in Singapore from March: sources
The shutdown of the plant, which opened in 2002, is expected to be complete by JuneWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!