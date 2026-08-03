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03.08.2026 06:31:29
ExxonMobil verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ExxonMobil hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat ExxonMobil im vergangenen Quartal 114,53 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ExxonMobil 78,96 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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