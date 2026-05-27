ExxonMobil Aktie

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WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022

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27.05.2026 06:00:14

ExxonMobil wins decisive backing to move corporate domicile to Texas

Investors will decide on Wednesday whether to approve oil major’s reincorporation as it seeks to parry investor activismWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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01.08.25 ExxonMobil Sector Perform RBC Capital Markets
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ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 127,46 -1,12% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

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