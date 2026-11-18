Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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18.11.2026 22:05:00
ExxonMobil (XOM) Just Achieved Something 95% of S&P 500 (GSPC) Members Haven't Done
In late October, the energy giant ExxonMobil (NYSE: XOM) declared a fourth-quarter dividend of $1.07 per share, payable on Dec. 10, 2026, to shareholders who owned their shares at the close of business on Nov. 16, 2026. That represented a 3.9% increase over the previous quarterly dividend of $1.03.
Ho hum, right? That information isn't remarkable -- but this is: The increase was the 44th consecutive annual dividend increase -- a feat that 95% of the companies in the S&P 500 index have not yet managed.
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