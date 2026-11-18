In late October, the energy giant ExxonMobil (NYSE: XOM) declared a fourth-quarter dividend of $1.07 per share, payable on Dec. 10, 2026, to shareholders who owned their shares at the close of business on Nov. 16, 2026. That represented a 3.9% increase over the previous quarterly dividend of $1.03.

Ho hum, right? That information isn't remarkable -- but this is: The increase was the 44th consecutive annual dividend increase -- a feat that 95% of the companies in the S&P 500 index have not yet managed.

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