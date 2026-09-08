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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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08.09.2026 11:00:00
ExxonMobil's CEO Called Venezuela 'Uninvestable.' Trump Says It's Going In Anyway. Here's Why Investors Should Pay Attention.
This past January, ExxonMobil's (NYSE: XOM) CEO Darren Woods called Venezuela "uninvestable" during a meeting at the White House, a remark that didn't sit well with President Trump. Fast forward a few months, and the President recently publicly announced that "Exxon is going in" to Venezuela. While ExxonMobil hasn't confirmed plans to reenter the country following its exit two decades ago, much has changed since the year began.
Here's why investors should pay attention to the President's assertion that ExxonMobil is returning to Venezuela.
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