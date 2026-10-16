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16.10.2026 20:45:01
ExxonMobil’s Refining Profits Are Set to Jump $4.5 Billion. Here’s What XOM Investors Need to Know.
ExxonMobil (NYSE:XOM) just gave investors an initial glimpse at its upcoming third-quarter earnings report. The oil giant noted that it expects strong refining margins to add $4.5 billion to its earnings in the period. That's more than double the earnings from its energy products segment in the second quarter.
However, there were some offsetting headwinds elsewhere across its portfolio that will mute some of that positive impact. Here's everything ExxonMobil investors need to know about its preliminary third-quarter earnings update.
Image source: The Motley Fool.
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