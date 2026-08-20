Exyn Technologies Aktie

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WKN DE: A428X9 / ISIN: US30233T1025

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20.08.2026 16:02:20

Exyn Technologies Appoints Ben Williams Interim CEO To Succeed Brandon Torres Declet; Shares Down

(RTTNews) - On Thursday, Exyn Technologies, a military GPS solutions provider, appointed Chief Operating Officer Ben Williams as Interim Chief Executive Officer, effective August 19. He succeeds Brandon Torres Declet, who resigned as CEO and Chair of the Board.

Additionally, Gregory McNeal is appointed as Chairman of the Board. The appointments bring two experienced military veterans to Exyn's leadership as the company expands into defense and national security markets, with growing deployments across the U.S.

Williams has been serving as Exyn's COO since 2019, leading operations, product strategy, and commercialization. A former U.S. Navy officer with two combat tours, he also had held leadership roles at Lockheed Martin and co-founded Reelio, Inc.

McNeal is an Exyn independent director and chairs its Defense Advisory Board. A former U.S. Army Signal Corps officer, he had co-founded aerospace and defense software company AirMap and previously served as Executive Chairman of SailPlan.

On the Nasdaq, the shares were trading 8.48 percent lower at $1.8476.

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Exyn Technologies Inc Registered Shs 1,58 -21,78% Exyn Technologies Inc Registered Shs

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