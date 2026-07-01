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01.07.2026 06:31:29
Exyn Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Exyn Technologies hat am 29.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1,2 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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