Exyn Technologies hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,430 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite standen 1,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at