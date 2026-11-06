Exzeo Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Exzeo Group präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Exzeo Group einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 55,2 Millionen USD gegenüber 55,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at