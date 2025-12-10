Exzeo Group Aktie
WKN DE: A41NPX / ISIN: US30234F1012
|
10.12.2025 22:39:52
Exzeo Group, Inc. Announces Rise In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Exzeo Group, Inc. (XZO) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $21.151 million, or $0.25 per share. This compares with $5.257 million, or $0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 89.5% to $55.166 million from $29.110 million last year.
Exzeo Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.151 Mln. vs. $5.257 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.06 last year. -Revenue: $55.166 Mln vs. $29.110 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exzeo Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Exzeo Group Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Exzeo Group Inc Registered Shs
|18,35
|1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX wenig verändert -- DAX etwas höher -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begeben sich am Donnerstag auf Richtungssuche. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.