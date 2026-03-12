AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
|
12.03.2026 18:26:22
Eye Care Giant Posts $5.1 Billion in Revenue as One Investor Builds Major Position
On February 17, 2026, Caspian Capital disclosed a purchase of 1,349,043 shares of Bausch + Lomb Corporation (NYSE:BLCO), an estimated $21.39 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated February 17, 2026, Caspian Capital increased its position in Bausch + Lomb Corporation by 1,349,043 shares. The estimated transaction value was $21.39 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the position increased by $21.61 million, which includes the effects of both the share purchase and stock price movement.Bausch + Lomb Corporation is a global leader in eye health, operating across vision care, pharmaceuticals, and surgical segments. The company leverages a diversified product suite and established distribution channels to address a wide range of ocular conditions and vision needs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AS ONE CORP
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AS ONE CORP
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AS ONE CORP
|2 237,50
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.