Eyebright Medical Technology (Beijing) A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Eyebright Medical Technology (Beijing) A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,630 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 534,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 429,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at