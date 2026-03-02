Eyebright Medical Technology (Beijing) A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eyebright Medical Technology (Beijing) A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eyebright Medical Technology (Beijing) A ein EPS von 0,370 CNY in den Büchern gestanden.

Eyebright Medical Technology (Beijing) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 338,3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 334,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,38 CNY beziffert, während im Vorjahr 2,05 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,48 Milliarden CNY, während im Vorjahr 1,40 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,11 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,60 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at