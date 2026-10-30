Eyebright Medical Technology (Beijing) A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eyebright Medical Technology (Beijing) A lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,43 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eyebright Medical Technology (Beijing) A 0,400 CNY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eyebright Medical Technology (Beijing) A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 519,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 357,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at