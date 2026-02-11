11.02.2026 06:31:28

EyeGene,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

EyeGene,Inc Registered hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

EyeGene,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 284,36 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,850 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat EyeGene,Inc Registered 774,0 Millionen KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,31 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 443,320 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte EyeGene,Inc Registered ein Ergebnis je Aktie von -384,280 KRW vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,57 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

