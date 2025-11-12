EyeGene,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EyeGene,Inc Registered präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 49,68 KRW. Im Vorjahresquartal waren -108,240 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,10 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 960,0 Millionen KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at