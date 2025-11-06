|
06.11.2025 06:31:29
Eyeonid Group Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Eyeonid Group Registered veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 11,2 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eyeonid Group Registered 6,1 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!