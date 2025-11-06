Eyeonid Group Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Eyeonid Group Registered veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 11,2 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eyeonid Group Registered 6,1 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at