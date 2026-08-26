Eyeonid Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eyeonid Group Registered gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,08 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,120 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,7 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eyeonid Group Registered einen Umsatz von 10,8 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at