Eyeonid Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Eyeonid Group Registered hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eyeonid Group Registered ein EPS von -0,070 SEK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eyeonid Group Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 9,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,590 SEK. Im Vorjahr waren -0,190 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Eyeonid Group Registered im vergangenen Geschäftsjahr 42,19 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eyeonid Group Registered 25,20 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at