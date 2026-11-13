EyePoint Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EyePoint Pharmaceuticals gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EyePoint Pharmaceuticals 1,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at