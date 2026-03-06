EyePoint Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EyePoint Pharmaceuticals ließ sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EyePoint Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 94,65 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,6 Millionen USD gelegen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,170 USD gegenüber -2,320 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat EyePoint Pharmaceuticals im vergangenen Geschäftsjahr 31,37 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EyePoint Pharmaceuticals 43,27 Millionen USD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 3,019 USD und einem Umsatz von 31,36 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at