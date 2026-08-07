EyePoint Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EyePoint Pharmaceuticals hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 90,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at