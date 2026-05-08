EyePoint Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

EyePoint Pharmaceuticals hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,99 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 97,14 Prozent zurück. Hier wurden 0,7 Millionen USD gegenüber 24,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at