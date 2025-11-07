|
EyePoint Pharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
EyePoint Pharmaceuticals hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
EyePoint Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,85 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 90,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
